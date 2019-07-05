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Иран подставил Россию из-за супертанкера

Фото: AP/TASS
Судно, скорее всего, принадлежит не российской компании, а сингапурской

Иранцы, объявляя задержанный и шедший под флагом Панамы нефтяной танкер "Grace 1" в Гибралтаре российским, надеялись на "авось" и, что ЕС и США не станут наказывать оператора, который в обход европейских санкций провозил в Сирию сырую иранскую нефть. Так считает эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.

Главный редактор сетевого издания "Морской бюллютень" проверил по всем базам данных, которые есть у него в доступе, в том числе по закрытым, кому принадлежит за держаный супертанкер. По его словам, владельцем и менеджером "Grace 1" является либо компания "E-ships", либо "GraceTankers", которые расположены в Сингапуре. Он добавил, что не столь важно, кто именно является владельцем. Ведь судно захватили, по его мнению, именно из-за наличия иранской нефти на нем и ее экспорта, что запрещено американскими санкциями. То, что танкер якобы направлялся в Сирию, противоречит уже европейским рестрикциям. Хотя подобные судна регулярно попадаются.

Как рассказал изданию "Взгляд" Войтенко, когда специалисты узнают конкретного оператора и фрахтователя, то его накажут, преподав урок остальным компаниям.

"Потому что дело-то выгодное. Действительно, очень хорошие деньги можно заработать на транспортировке в Сирию иранской нефти. Судовладельцы – они ведь постоянно по грани ходят. А тут такое выгодное дело, авось пронесет, думают они",

– добавил эксперт.

Фото: AP/TASS

Именно поэтому Иран, увидев в названии компании-владельца слово "Россия", обрадовался и решил приплести Москву к этому делу.

"И тут же решили подставить Россию, не понятно зачем. Сначала, мол, мы с Россией друзья, и тут же они своего друга, как говорится, толкают под танки. Вот что делает сейчас Иран за неимением других вариантов", – подытожил специалист.

Власти Гибралтара задержали "Grace 1" с 28 членами экипажа на борту, среди которых были граждане Пакистана, Украины и Индии, по просьбе США 4 июля. Как отмечал главный министр британской заморской территории Фабиан Пикардо, это было сделано из-за подозрения, что судно перевозит иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС в отношении этой страны. Рестрикции запрещают вести бизнес с Дамаском практически во всех сферах.

Сначала СМИ сообщали, что танкер принадлежит компании из Ирана. Однако потом местное агентство Mehr заявило, что судно относится к российской организации Russian Titan Shipping Line.

Как выяснили журналисты "Взгляда", точно говорить о принадлежности супертанкера нельзя. В открытых источниках отмечается, что Russian Titan Shipping Line владеет "Grace 1", но компания зарегистрирована в Дубае. На интернет-форумах есть информация о том, что юридический адрес находится в офшорной зоне, государстве Сент-Китс и Невис. При этом команду набирали через Azamara Group, а эта компания расположена в Одессе. На судне якобы работали и украинцы, и россияне. А в 2010-м году уже распространялась информация о том, что груз – иранский. Впрочем, Войтенко подчеркнул, что сейчас данные о владельце и работниках судна могут быть совершенно другими.

В США же считают, что задержан был именно иранский танкер. В МИД Ирана эту информацию не подтвердили, но признали, что нефть была из их государства. А вот куда ее везли, ведомство сообщать не стало. Иранские власти готовы ответить на задержание судна симметрично. Войченко полагает, что США и Британия хотят еще сильнее закрыть Ирану доступ экспортировать нефть, поэтому собственник судна не так важен. 

Полина ИВАНОВА
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