МИД Ирана вызвал британского посла из-за инцидента с танкером

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Посла Соединенного Королевства в Тегеране Роберта Макэра вызвали в министерство иностранных дел Ирана в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Исламской Республики.
"МИД Ирана вызвал посла Великобритании в связи с незаконным задержанием в Гибралтаре британскими ВМС иранского танкера", – говорится в заявлении.
Напомним, ранее сегодня в Гибралтаре задержан танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Отмечалось, что судно задержали по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение санкций.
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