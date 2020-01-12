Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Заторопились с "Турецким потоком": Болгария испугалась Путина

Заторопились с "Турецким потоком": Болгария испугалась Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
София начала активнее выполнять свои обязательства

Болгария заторопилась со строительством газораспределительной сети после того, как страну раскритиковал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо интенсивнее, чем какое-то время тому назад",

– признался Миллер в интервью программы "Москва.Кремль.Путин".

При этом министр энергетики Александр Новак уверен, что Болгария выполнит все свои обязательства и построит свою часть газопровода. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов также отметил, что страна готова к тому, чтобы транспортировать большое количество газа из России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария специально затягивает строительство своего участка "Турецкого потока". Борисов же оправдывал ситуацию сложными процедурами, но заверил, что проект завершат в срок – 31 мая.

"Турецкий поток" идет по дну Черного моря к Турции, а далее сухопутная нитка тянется к сопредельным странам, откуда газ уже сейчас поставляется в Грецию, Северную Македонию и Болгарию. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Водит вас за нос": названа неожиданная причина болезни Заворотнюк

Борющуюся за жизнь звезду сериала "Моя прекрасная няня" облили грязью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей