София начала активнее выполнять свои обязательства

Болгария заторопилась со строительством газораспределительной сети после того, как страну раскритиковал президент России Владимир Путин. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо интенсивнее, чем какое-то время тому назад",

– признался Миллер в интервью программы "Москва.Кремль.Путин".

При этом министр энергетики Александр Новак уверен, что Болгария выполнит все свои обязательства и построит свою часть газопровода. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов также отметил, что страна готова к тому, чтобы транспортировать большое количество газа из России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария специально затягивает строительство своего участка "Турецкого потока". Борисов же оправдывал ситуацию сложными процедурами, но заверил, что проект завершат в срок – 31 мая.

"Турецкий поток" идет по дну Черного моря к Турции, а далее сухопутная нитка тянется к сопредельным странам, откуда газ уже сейчас поставляется в Грецию, Северную Македонию и Болгарию.