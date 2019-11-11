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В Болгарии назвали сроки начала поставок газа Сербии по "Турецкому потоку"

"Голубое топливо" пойдет по газопроводу до конца весны следующего года

Подробности о поставках раскрыл болгарский премьер Бойко Борисов.

Каждый день "Турецкий поток" продвигается на пять километров, отметил он.

"Газ по газопроводу пойдет через Болгарию к Сербии до мая 2020 года (...) Когда мы сделаем нашу часть работы, а Сербия – свою, с нашими газопроводами, автотрассами и железными дорогами мы наладим бизнес, обе страны будут получать пошлины", – сообщил Борисов в эфире канала TV Prva. Его слова приводит ТАСС.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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