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Поставлять "голубое топливо" из "Турецкого потока" София будет Греции и Северной Македонии. Об этом рассказал исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.
Он добавил, что в Болгарии подготовились к прекращению прокачки российского газа через Украину.
"...мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток", – заявил он в беседе с газетой "24 часа".
Участок протяженностью 11 километров на территории страны компания начнет заполнять газом уже на этой неделе.
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