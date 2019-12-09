К транзитным поставкам газа страна готова с 1 января 2020 года

Поставлять "голубое топливо" из "Турецкого потока" София будет Греции и Северной Македонии. Об этом рассказал исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Он добавил, что в Болгарии подготовились к прекращению прокачки российского газа через Украину.

"...мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединил "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток", – заявил он в беседе с газетой "24 часа".



Участок протяженностью 11 километров на территории страны компания начнет заполнять газом уже на этой неделе.