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Болгария сорвет строительство продолжения "Турецкого потока"

Болгария сорвет строительство
Фото: www.globallookpress.com
Сербия пожаловалась на медлительность соседей, принимающих трубу из Турции

Болгарская сторона может не успеть в запланированные сроки проложить свой участок газопровода "Турецкий поток", намеченные на конец текущего года. Об этом заявил первый вице-премьер сербского правительства и глава МИД Ивица Дачич.

Накануне президент страны Александр Вучич сообщил, что Белград надеется на окончание работ в сроки, обозначенные Москвой – конец 2019-го. Однако заметил, что не уверен в возможность Софии уложиться в график. При этом сербское руководство готовится к визиту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, намеченному на конец октября.

"Во всяком случае, будет разговор о важнейшем вопросе – вопросе газопровода, точнее о том, какова ситуация с газопроводом, но к сожалению, это касается не Сербии и России, а Болгарии", – цитирует РИА "Новости Дачича.

На территории Сербии сейчас прокладывается ветка "ТП" от границы с Болгарией до Венгрии. Ее протяженность составляет 402 км пропускной способностью 12,87 млрд куб метров газа в год.

В начале октября оператор газотранспортной системы Болгарии "Булгартрансгаз" объявил конкурс на право заключения договора о предоставлении кредитных средств в €150 млн. Данная сумма должна пойти на расширение местной ГТС, в том числе, на строительство магистрального газопровода к болгарско-сербской границе.

Елена УСОВА
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