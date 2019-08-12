Проложен первый отрезок "Турецкого потока" в Сербии

Труба протянулась от границы с Болгарией

Строители уложили первый участок газопровода "Турецкий поток" по территории Сербии. Он проходит от болгарской границы до города Чуприя. Об этом сообщает сегодня телерадиостанция Воеводины.

Сейчас начата укладка второго отрезка, который пройдет от Чуприи до Дуная. Как пишет издание, в ходе строительства будет использовано свыше 50 тыс. тонн труб, доставляемых на грузовиках из Чуприи.

Газопровод длиной 403 км имеет четыре участка: третий – от Дуная до Госпожинцев, а четвертый – от Госпожинцев до границы с Венгрией около Хоргоша. Закончить прокладку трубопровода планируется к концу текущего года.

В середине мая министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич заявил, что строительство сербского участка "ТП", начавшееся в нынешнем апреле, должно завершиться 18 декабря.

Ожидается, что входная мощность газопровода составит около 13,88 млн куб. м газа в сутки, выходная – около 10 млн куб. м. млн куб. м.