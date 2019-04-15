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Продолжение следует: сербы ждут отмашки на строительство "Турецкого потока"

Фото: www.globallookpress.com
Укладка труб начнется до конца апреля

Максимум через несколько недель приступят к возведению сербского участка южной магистрали. В течение этого времени будет выдано разрешение на работы, которое как раз даст официальный старт, рассказала премьер Сербии Ана Брнабич.

На пресс-конференции с участием с венгерским коллегой Виктором Орбаном она назвала газопровод "большим проектом", напомнив о маршруте, который должен преодолеть вышеназванный отрезок. Соединив Болгарию с Венгрией, "Турецкий поток" пройдет через территорию Сербии.

"Мы уже начали подготовительные работы, а разрешение на начало строительства двух первых участков будет выдано до конца месяца",

цитирует главу правительства национальное телевидение РТС. По словам Брнабич, укладка труб на сербском участке, по которому уже через год планируются поставки голубого топлива, начнется "вскоре".

Фото: www.globallookpress.com

Строительство "Турецкого потока", который протянется по дну Черного моря из РФ до Турции, стартовало в мае 2017 года. В составе топливной магистрали две нитки мощностью по 15,75 млрд куб. метров. Первая – будет поставлять голубое топливо к турецким берегам, вторая – обеспечит газом страны Южной и Юго-Восточной Европы.  

Ксения АНДРЕЕВА
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