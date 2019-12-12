София определилась со сроком открытия транзитного маршрута

Российский газ в Сербию по газопроводу "Турецкий поток" может пойти через Болгарию в мае 2020 года. Такое обещание дал болгарский премьер Бойко Борисов. Об этом сообщил посол России в Софии Анатолий Макаров.

По словам нашего дипломата, он задал Борисову прямой вопрос о сроках начала прокачки газа по "ТП", сообщает в четверг, 12 декабря, "РИА Новости". На это премьер-министр Болгарии дал четкий ответ – транзит начнется 31 мая.

