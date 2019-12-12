Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Болгария обещала Сербии газ по "Турецкому потоку"

София определилась со сроком открытия транзитного маршрута

Российский газ в Сербию по газопроводу "Турецкий поток" может пойти через Болгарию в мае 2020 года. Такое обещание дал болгарский премьер Бойко Борисов. Об этом сообщил посол России в Софии Анатолий Макаров.

По словам нашего дипломата, он задал Борисову прямой вопрос о сроках начала прокачки газа по "ТП", сообщает в четверг, 12 декабря, "РИА Новости". На это премьер-министр Болгарии дал четкий ответ – транзит начнется 31 мая.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Польша потребовала от России денег

Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей