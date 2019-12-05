Строительство тормозит Европейский союз

Начало строительства газопровода "Балканский поток", который должен стать частью "Турецкого потока", было задержано из-за проведения обязательных процедур. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Болгария соблюдает процедуры Европейского союза",

– рассказал Борисов в эфире телеканала BTV. По его словам, "Балканский поток" строится со средней скоростью пять километров в день, передает "Вечерняя Москва". Политик отметил: он надеется, что газопровод заработает к концу 2020 года. Когда строительство завершится, Болгария станет "единственной быстрой и хорошей альтернативой" для российского "голубого топлива" и газораспределительным центром на Балканах, сообщает URA.RU.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта на своей территории, так как, возможно, находится под давлением со стороны.

"Турецкий поток", запуск которого планируется до конца 2019 года, предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток – для поставок российского газа в Турцию и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, передает "360". "Голубое топливо" будет поставляться через Болгарию в Сербию и Венгрию.