Украинская компания не в восторге от компромисса между двумя странами

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, вскоре после того, как Украина получила возможность и дальше поставлять российский газ в Европу, посетовал на заключенные договоренности. По его словам, компании пришлось взять на себя все риски.

"Нафтогаз" включили в соглашение, по которому он стал буфером между Украиной и российской компанией. Ведь украинские законы еще не соответствуют европейским стандартам по регуляторным актам, "которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа". Поэтому "Газпром" не взял на себя риски "неэффективного украинского законодательства", отмечает телеканал "360".

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса",

– заявил Коболев в видео, опубликованном "Нафтогазом" в Youtube.

После пяти дней переговоров 20 декабря Россия и Украина подписали все соглашения по транзиту газа через последнюю с 1 января 2020 года. Стороны отказались от всех претензий и исков, по которым еще нет окончательного судебного решения. Москва выплатила Киеву 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.