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Стресс снимает: Зеленского на отдыхе засекли с красавчиком в маске

Стресс снимает: Зеленского на отдыхе засекли с красавчиком в маске
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы закатили истерику из-за российского "Голубого огонька"
Жены украинского лидера поблизости не наблюдалось

Владимир Зеленский уехал из Киева на праздники. Судя по всему, украинский президент сильно утомился – об усталости не раз за последние месяцы говорили в его окружении. Для отдыха бывший комик выбрал курорт Буковель в Карпатах.

Кататься на лыжах инкогнито Зеленскому удавалось недолго. Вскоре его засек народ – некоторым даже посчастливилось сделать селфи с паном президентом. Так, один из пользователей Инстаграм похвалился фото, где позирует рядом с Зеленским – оба в лыжных костюмах и масках.

Ранее украинский лидер, которого развлекала полуголая певица, подвергся жесткой критике. Новоиспеченному главе государства посоветовали обратить внимание на проблемы, а веселье оставить на потом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

sergejГость
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Он еще и <цензура>!? Изумительно! Хохлы все со сдвигами.
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