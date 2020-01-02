Жены украинского лидера поблизости не наблюдалось

Владимир Зеленский уехал из Киева на праздники. Судя по всему, украинский президент сильно утомился – об усталости не раз за последние месяцы говорили в его окружении. Для отдыха бывший комик выбрал курорт Буковель в Карпатах.

Кататься на лыжах инкогнито Зеленскому удавалось недолго. Вскоре его засек народ – некоторым даже посчастливилось сделать селфи с паном президентом. Так, один из пользователей Инстаграм похвалился фото, где позирует рядом с Зеленским – оба в лыжных костюмах и масках.

Ранее украинский лидер, которого развлекала полуголая певица, подвергся жесткой критике. Новоиспеченному главе государства посоветовали обратить внимание на проблемы, а веселье оставить на потом.