Нибиру
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Владимира Зеленского сдали соратники.
В соцсетях появились фото и видео, где лидер Незалежной веселится на корпоративе партии "Слуга народа". Кадры выложила нардеп Елена Мошенец. Бурную вечеринку оживляла полуголая певица в платье с разрезом практически до трусов.
Судя по фото, 20 декабря Зеленский решил отдохнуть на корпоративе без супруги Елены. Поведение главы государства разъярило уставших от бесчисленных проблем украинцев. В комментариях бывшего комика буквально разнесли в пух и прах, назвав мероприятие "пиром во время чумы".
"А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?" – написал один из раздраженных красивой жизнью пана Зе комментаторов.
Ранее "Утро" писало, как российский лидер Владимир Путин проигнорировал объявившегося в нашей стране Зеленского.
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