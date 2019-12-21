Украинский президент отдохнул от государственных проблем без жены

Владимира Зеленского сдали соратники.

В соцсетях появились фото и видео, где лидер Незалежной веселится на корпоративе партии "Слуга народа". Кадры выложила нардеп Елена Мошенец. Бурную вечеринку оживляла полуголая певица в платье с разрезом практически до трусов.

Судя по фото, 20 декабря Зеленский решил отдохнуть на корпоративе без супруги Елены. Поведение главы государства разъярило уставших от бесчисленных проблем украинцев. В комментариях бывшего комика буквально разнесли в пух и прах, назвав мероприятие "пиром во время чумы".

"А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?" – написал один из раздраженных красивой жизнью пана Зе комментаторов.

Ранее "Утро" писало, как российский лидер Владимир Путин проигнорировал объявившегося в нашей стране Зеленского.