Российский президент слишком занят и вряд ли уделит ему время

Появление в нашей стране нынешнего лидера Украины и бывшего актера и комика Владимира Зеленского бурно обсуждают не только обыватели. Новости прокомментировали и в Кремле. Правда, увидеть главу Незалежной россияне смогут только на экранах – на одном из телеканалов РФ 11 декабря начался показ сериал "Слуга народа", где снимался Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент слишком занят, чтобы смотреть такие шоу.

"Я убежден, что он не смотрел и также убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", – цитирует его НСН.