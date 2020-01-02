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В скандал вокруг украинского лидера втянули и Андрея Малахова, который вел "Голубой огонек". Видео размещено на Yotube. Так, экс-нардепу Бориславу Березе не понравились шутки о Зеленском, которые он нашел унизительными.
"…когда непонятно кто, непонятно откуда, после Крыма и Донбасса, да еще и в подобной форме, позволяет себе насмехаться над Украиной в лице Зеленского, то это вызывает у меня неприятие и оправданное возмущение", - возмутился он, назвав россиян "уродами". Его цитирует "Обозреватель".
Ранее Малахова раскритиковали за эфир с бывшим лидером группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым.
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