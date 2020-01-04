Столицы двух стран сравнили – выводы оказались не в пользу Киева

Украинский город назвали "второсортной" Москвой и "неухоженным общежитием". Такое заявление о столице Незалежной сделал журналист издания Zahid.net Павел Зубюк.

"Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва", – говорится в статье.

Зубюк при этом, конечно, не преминул отметить, что и в российской столице были свои проблемы. Однако власти вовремя сделали правильные выводы. В то время как Киев является средоточием "государственных болячек" Украины.

"…в результате абсолютно контролируемой (строительной мафией. – Прим. Ред.) застройки центральной части и хаотично направленных транспортных потоков — постоянные пробки, поскольку коммунальный транспорт в принципе не способен организованно перевозить пассажиров (за исключением метро, которое с советских времен работает в ритме режимного объекта", – пишет Зубюк.