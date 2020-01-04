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Украинец назвал больное место Незалежной и восхитился Москвой

Украинец назвал больное место Незалежной и восхитился Москвой
Фото: Анна Марченко/ТАСС
Столицы двух стран сравнили – выводы оказались не в пользу Киева

Украинский город назвали "второсортной" Москвой и "неухоженным общежитием". Такое заявление о столице Незалежной сделал журналист издания Zahid.net Павел Зубюк.

"Киев – это такая второсортная, меньшая по размеру Москва", – говорится в статье.

Зубюк при этом, конечно, не преминул отметить, что и в российской столице были свои проблемы. Однако власти вовремя сделали правильные выводы. В то время как Киев является средоточием "государственных болячек" Украины.

"…в результате абсолютно контролируемой (строительной мафией. – Прим. Ред.) застройки центральной части и хаотично направленных транспортных потоков — постоянные пробки, поскольку коммунальный транспорт в принципе не способен организованно перевозить пассажиров (за исключением метро, которое с советских времен работает в ритме режимного объекта", – пишет Зубюк.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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В 2014-2015гг украинские оголтелые нацисты уже предсказывали для Москвы чуть ли не конец существования, а Москва и поныне стоит и процветает. Покатайтесь по дорогам и в метро Киева, а потом Москвы для сравнения. Ссылки на войну в Донбассе не уместны, т.к. напрашивается вопрос, а что украинцы делали 25 лет из 30 своей независимости??? Только упреждаю, что не надо меня называть ватником, москалем и прочее - я живу в Украине. Мне стыдно своим родственника в России сказать, что в 2019 г. мне добавили пенсии на 4,87 грн. тогда как бывшей медсестре из г.Лукояново добавили перед Новым годом 800 руб., честное слово стыдно.
Андрей
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А кто такой Зубюк? Очередной ватник, готовый за 5 путинских копеек облигать грязью родную мать. В каждом городе есть свои достоинства и недостатки. А что касается Москвы так думаю что лет через 5 Москва станет столицей Средней Азии и европейское лицо в Москве будет редкостью, посколько масквачи лeнивые до опупения, а на всех рабочих вакансииях одни узбеки, таджики, казахи и другие жители Средней Азии.
Гость
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Этим летом проехал Запорожье-Киев-Вильнюс-Калининград и обратно. Киев по сравнению с вышеперечисленными городами большая деревня, даже Калининграду уступает. Если кто то из земляков не согласен, рекомендую посетить эти города. Бывал и в Минске - чистота и красота восхитили!!!
Гость
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Москва стала удобным местом для проживания и интересным для туристов! Куев-для скакания в кружевных трусиках и шествий бандерлюг с факелами.
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