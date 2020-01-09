Глава государства попал в немилость за инициативу после крушения "Боинга" в Иране

Ночное совещание шестого президента Незалежной Владимира Зеленского из-за авиакатастрофы в Тегеране – банальная показуха, заявил украинский блогер Алексея Давиденко.

По его мнению, глава государства созвал и без того за день уставших людей ради одного-единственного фото. Хотя вместо этого мог провести рабочую встречу в 8 утра, дав утомленным главам ведомств время на отдых.

"Это обыкновенное самодурство", – констатировал Давиденко со страниц "Обозревателя", призвав украинского лидера "не насиловать людей".

При этом автор материала отметил, что Владимир Александрович из каждого утюга трезвонит о техническом прогрессе.

"Уже даже в самом захудалом офисе спокойно проводят видео-конференции и скайп-коллы. У президента было миллион возможностей удаленно держать руку на пульсе, давать советы и координировать работу всех служб. Не было только одного – этого фото, где во главе большого и длинного стола сидит главный по Стране", – пояснил автор материала.



Напомним, крушение украинского "Боинга" произошло 8 января ранним утром. Ранее жители Незалежной распекли Зеленского за то, что он почтил память погибших почти сутки спустя. Он возложил цветы к фотографиям жертв катастрофы сразу после вышеупомянутого заседания.