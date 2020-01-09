Киев отчитался о боевой победе над разведчиками ФСБ

Недалеко от украинского побережья в Азовском море военные Незалежной обнаружили корабль береговой охраны Федеральной Службы Безопасности РФ. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Twitter.

Российское судно находилось в 10 милях от берегов нашего южного соседа. По данным украинцев, россияне вели разведку.

"Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", – победоносно отрапортовали в министерстве.

Позже сегодня стало известно, что в акватории Черного моря в Крыму проводились совместные учения Черноморского и Северного флотов. В рамках маневров корабли отстрелялись крылатыми ракетами "Калибр" и новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал". За стрельбами с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" лично следил главнокомандующий ВС РФ президент страны Владимир Путин, пишет "Интерфакс".



В учениях участвовали свыше 50 кораблей, катеров и судов обеспечения и более 40 крылатых машин ВКС России.

И скорее всего, именно это обстоятельство, а не разведка в светлое время суток, имеет отношение к нахождению берегового охранника в Азове, дабы не проникли случайно корабли в район стрельб.

