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Недалеко от украинского побережья в Азовском море военные Незалежной обнаружили корабль береговой охраны Федеральной Службы Безопасности РФ. Об этом в четверг, 9 января, сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Twitter.
Российское судно находилось в 10 милях от берегов нашего южного соседа. По данным украинцев, россияне вели разведку.
"Морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", – победоносно отрапортовали в министерстве.
Позже сегодня стало известно, что в акватории Черного моря в Крыму проводились совместные учения Черноморского и Северного флотов. В рамках маневров
корабли отстрелялись крылатыми ракетами "Калибр" и
новейшей гиперзвуковой ракетой "Кинжал". За стрельбами
с
борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" лично
следил главнокомандующий ВС РФ президент страны Владимир Путин, пишет "Интерфакс".
В учениях участвовали свыше 50 кораблей, катеров и судов обеспечения и более 40 крылатых машин ВКС России.
И скорее всего, именно это обстоятельство, а не разведка в светлое время суток, имеет отношение к нахождению берегового охранника в Азове, дабы не проникли случайно корабли в район стрельб.
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