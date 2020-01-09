В Харькове спасли участника боев в Донбассе и ликвидатора "Героя России"

Служба безопасности Украины поймала очередного нашего "шпиона-террориста", который якобы намеревался подорвать в жилом доме бывшего командира разведподразделения одного из батальонов ВСУ. Убийство должен был осуществить гражданин Незалежной по заданию спецслужб РФ, утверждают в СБУ.

Место действия – город Харьков. Как сообщает украинское ведомство, российские спецслужбы привлекли за деньги местного жителя, проходившего ранее службу в Нацгвардии и уволенного из-за компрометирующих обстоятельств. Задачу харьковчанин получил, когда выезжал на территорию России, а контролировали его действия через соцсети.

Он должен был подложить бомбу в многоквартирном доме, где проживал участник АТО, задействованный в операциях по ликвидации ополченцев, именуемых пропагандой Киева "российскими войсками".

"Спецслужбы страны-агрессора планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против незаконных вооруженных формирований террористических организаций "Л/ДНР". В частности, была обезврежена группа офицеров Вооруженных сил РФ, один из которых носил звание "Героя России", – говорится в сообщении начальника пресс-службы управления СБУ по Харьковской области Владислава Абдулы в Facebook.

Глава украинского ведомства Иван Баканов заявил, что руководимая им служба успешно "борется с угрозами в зародыше, а не ликвидирует последствия".

Удивительным образом этот победоносный отчет совпал с сегодняшним сообщением о том, что в отношении Баканова Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело по подозрению в возможном злоупотреблении властью и совершении ряда других уголовных правонарушений, пишут "Украинские новости".

