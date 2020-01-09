На Украине посчитали машины с российскими номерами, едущими в обход транспортного перехода

Украинские СМИ продолжают изобретать изобличающие разные достижения РФ новости на пустом месте. Снова досталось Крымскому мосту.

Поскольку Киеву не удается отвадить украинцев от поездок на полуостров, местная пропаганда решила пойти иным путем: теперь там хвастаются, что россияне якобы массово избегают передвижения по автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив, а едут в Крым по некогда популярной трассе Е105, которая идет через Мелитополь (Запорожская область) и ведет к КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

Об этом пишет украинский РБК со ссылкой на информацию агентства РИА "Мелитополь". В последнем с помпой сообщается, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. "россияне в нашем городе появлялись крайне редко", однако "в последнее время автомобили с московскими номерами стали появляться чаще".

Издание обнаружило "двух москвичей", проследовавших по главному проспекту Мелитополя "в южном направлении". Также журналисты сняли видео, на котором зафиксировано "такси с московскими номерами".

"Что-то определенно меняется во взаимоотношениях двух стран", – делает грандиозный вывод агентство.

При этом украинские информационные эксперты не удосуживаются задаться вопросом, с какими паспортами едут "москвичи" в сторону благословенного российского Крыма. Зато показательны комментарии под этой новостью. Приводим самые адекватные, без налета проклятий и страшной обиды древних укров (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"В прошлом году одно такси проехало и вот – еще две машины. Пассажиропоток увеличился на 100%! Уря, дружба с кацапетами, мир, жвачка )))", "Примерно пять лет назад был слух, что в начале перерегистрации крымских машин с укр регистрации на рос регистрацию выдавали номера с 199 регионом. Если это так, то это крымская машина!", "В Крым через Украину не пропустят ни пешего россиянина, ни на автомобиле. Не гоните пургу. Придумайте что нибудь правдоподобнее", "А как Вы определили что они в Крым ехали? У них табличка -еду в Крым?", "А может это хохлы на русской машине??? Или на каждом польском корыте поляки едут".

Напомним, 23 декабря 2019 г. президент РФ Владимир Путин торжественно открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

