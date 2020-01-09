Отдых украинского лидера в Омане стал лишь прикрытием решения меркантильного вопроса

Посленовогодний вояж президента Украины Владимира Зеленского с семейством на побережье Оманского залива в Маскат связан не только с возможностью забыться от проблем в государстве. А, может быть, вообще не имеет к южному солнцу отношения.

В Киеве полагают, что в ходе этого визита бывший комик решал офшорные дела. Такую новость выдал на-гора Telegram-канал "Источники Шаурмы Зеленского" со ссылкой на свой источник в правительстве, названный "старый политик".

"Причиной является открытие офшорной компании в форме LLC (Limited liability company – компания с ограниченной ответственностью) в Омане, которое стоит порядка €20 тыс, что позволяет открыть счёт в местном банке. По местному законодательству для LLC намного меньше требований по раскрытию информации и требований относительно правил корпоративного управления, чем для акционерного общества", – говорится в сообщении.

Другой аккаунт в Телеграмме "Зрада чи Перемога" уже предполагает, что после данной информации должны очень возбудиться в стане оппонентов пана Зеленского – в лагере экс-главы государства Петра Порошенко. Именно "шоколадного короля" в период предвыборной президентской компании прошлого года политический отряд "Слуга народа" не раз пинал за офшоры.

Напомним, после Нового года украинские СМИ неожиданно обнаружили своего главнокомандующего не в отечественной госрезиденции "Синегора", а в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане. Сообщалось, что стоимость одной ночи в представительском люксе этого бунгало доходит до €4 тыс.