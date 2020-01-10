Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Украина понесет огромные убытки из-за запуска газопровода "Турецкий поток", так как теперь транзит газа через территорию страны значительно сократится. Об этом сообщил украинский экономист Олег Пендзин.
"Если газопровод будет продолжен и дальше, то турки будут транзитерами, и им будет капать та копейка, которая ранее капала в украинский бюджет",
– заявил эксперт, отметив, что теперь поставка через Украину составит всего 65 – 70 млрд кубометров газа в год. По его словам, европейским странам выгоднее получать топливо через новые газопроводы, поэтому Киеву теперь нужно сохранить те $3 млрд, которые Украина ежегодно получала за транзит раньше.
"За пять лет мы получим семь миллиардов. Но если хорошо посчитать, то там, наверное, и семи не будет", – сказал Пендзин в эфире телеканала NewsOne. Экономист считает, что при новом уровне транзита, Украина заработает около $1,5 миллиардов.
Газопровод "Турецкий поток" был официально запущен 8 января. Ранее стало известно, что теперь из-за этого Украина потеряет около $450 миллионов.
Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года
Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам