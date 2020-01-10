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Потеряют миллиарды: на Украине бьются в истерике из-за успеха "Турецкого потока"

Потеряют миллиарды: на Украине бьются в истерике из-за успеха "Турецкого потока"
Фото: Gazprom/Instagram.com/www.globallookpress.com
После запуска газопровода деньги Незалежной уйдут Турции

Украина понесет огромные убытки из-за запуска газопровода "Турецкий поток", так как теперь транзит газа через территорию страны значительно сократится. Об этом сообщил украинский экономист Олег Пендзин.

"Если газопровод будет продолжен и дальше, то турки будут транзитерами, и им будет капать та копейка, которая ранее капала в украинский бюджет",

– заявил эксперт, отметив, что теперь поставка через Украину составит всего 65 – 70 млрд кубометров газа в год. По его словам, европейским странам выгоднее получать топливо через новые газопроводы, поэтому Киеву теперь нужно сохранить те $3 млрд, которые Украина ежегодно получала за транзит раньше.

"За пять лет мы получим семь миллиардов. Но если хорошо посчитать, то там, наверное, и семи не будет", – сказал Пендзин в эфире телеканала NewsOne. Экономист считает, что при новом уровне транзита, Украина заработает около $1,5 миллиардов.

Газопровод "Турецкий поток" был официально запущен 8 января. Ранее стало известно, что теперь из-за этого Украина потеряет около $450 миллионов.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Туповатое название статейки! Никакой истерики, конечно, нет! Понятно, что хохлы получат меньше бабок за прокачку газа, меньше и украдут!
Гость
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украинцам стало больно.... вот мы и наблюдаем корчи
Гость
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БРЕД КРЕМЛЕБЛЯДЕЙ ЗАШКАЛИВАЕТ ! ЕСЛИ ПОСЧИТАЛИ БЫ.ТО ПОНЯЛИ.ЧТО ЭТО НЕ УКРАИНА ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ.А ГАЗПРОМ ТЕРЯЕТ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ.А УКРАИНА БУДЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ПРОДУКЦИИ.А НЕ НА СЫРЬЕ.КАК ПАРАША !!!
Наблюдатель
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Гордая Украина по-хорошему сама давно должна была отказаться от транзита "вражеского" газа. Да, духу не хватило. Пришлось России в очередной раз помогать ей оставаться гордой. Ничего... самостийная жизнь гордыньку окраинцам пообломает постепенно...
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