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Зеленского высмеяли из-за слов о крушении самолета в Иране

Зеленского высмеяли из-за слов о крушении самолета в Иране
Владимир Зеленский. Фото: Guo Chunju/Xinhua/www.globallookpress.com
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Озвученную президентом Украины версию народ воспринял с юмором

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительства США, Канады и Великобритании предоставить все имеющиеся данные о расследовании крушения "Боинга 737" в Иране, заявив, что "версия о попадании ракеты в самолет не исключается". Эти слова возмутили пользователей Сети и вызвали массу ироничных замечаний.

"Голливуд начал новый сериал "Украинский Боинг, месть Ирана"?", "Емко, браво. Запостил, лишь бы запостить", "Не было ни ракеты, ни взрыва внутри самолета", "По этим блеяниям уже можно понять, кто совершил преступление", "Как банально. Зеля обращается к странам (США), которые вообще не имеют отношения к авиакатастрофе",

прокомментировали новость пользователи на сайте RT. 

В своем телеграм-канале президент Украины также сообщил, что на тему происшествия он будет говорить с госсекретарем США Майком Помпео. Хотя ранее американский беспилотник обвинили в атаке на украинский "Боинг".

"Боинг 737" рухнул 8 января спустя пару минут после вылета из аэропорта Тегерана, погибли 176 человек. Украинские эксперты считают, что катастрофа могла произойти из-за попадания в самолет российской ракеты. Позже американские журналисты опубликовали ролик, на котором якобы зафиксирован момент столкновения объектов.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А также президент Украины Зеленский запросил данные у главы Конго ,Лимпопо о имеющихся у них сведений о сбитом Боинге в Иране .
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