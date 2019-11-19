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"Шах" Украине": "Турецкий поток" приготовили к запуску

К запуску "Турецкого потока" Зеленскому приготовили бутылку крымского вина
Фото: www.globallookpress.com
По обеим ниткам топливной магистрали пойдет российский газ, что стало "шахом" Украине

В "Газпроме" отчитались о последних штрихах перед запуском "Турецкого потока". Старт газопровода намечен на 2019 год, до конца которого осталось чуть больше месяца.

По сообщению энергетической компании, по обеим ниткам топливной магистрали пойдет российский газ. Впрочем, они им уже заполнены "от береговых объектов около Анапы до приемного терминала у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", отметили в "Газпроме".

Как передает ТАСС, в боевой готовности пребывают КС "Русская" и участок берегового примыкания в России. Близки к завершению пусконаладочные работы  на приемном терминале в солнечной республике. 

Данное событие россияне назвали "шахом" Киеву. "Матом", по всей видимости, станет запуск "Северного потока -2". 

"С юга газ пошел в Европу, т.е.Украине "Шах", "Надо б ЗеПедро сообщить эту новость и подарить бутылочку вина "Крымский Мост",

отреагировали на новость читатели RT (орфография и пунктуация авторов сохранены).  

Ксения АНДРЕЕВА

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