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Сербы заинтересованы в "Турецком потоке" из-за Украины

Сербы вцепились в
Фото: www.globallookpress.com
В Белграде напуганы неопределенностью транзитного соглашения между Киевом и Москвой

Газопровод "Турецкий поток" по большому счету привлекателен для Сербии из-за российско-украинских отношений. Ведь промышленность республики может заглохнуть без голубого топлива из РФ, поскольку львиная доля сырья для ее работы поставляется из газовой державы.

Республика напугана туманным будущим транзитного договора между Киевом и Москвой, пояснил новый посол Сербии в России Мирослав Лазански. Впрочем, он верит, правда с оговоркой "судя по всему", что стороны придут к согласию.  

"Безусловно, газопроводы, проходящие через Украину, – этот вопрос пока не определен. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть "Турецкий поток". Это наш главный фокус", – цитирует сербского дипломата РИА "Новости". 

Напомним, 19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по газу. За одни столом собрались представители России, ЕС и Украины. Глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал переговоры по продлению транзита через территорию Незалежной конструктивными. Следующий их раунд запланирован на 28 октября. 

Ксения АНДРЕЕВА
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