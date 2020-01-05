В Незалежной разразился скандал из-за странного поведения президента

Украинский лидер уехал к арабам.

Как сообщают СМИ Незалежной, вместе с семьей Владимир Зеленский отправился на отдых в Оман. Бывший комик расположился в роскошном отеле на побережье Оманского залива. Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel находится недалеко от города Маската, столицы государства. Цена за самый дорогой номер в этой пятизвездочной гостинице – около 4 тысяч евро, отмечает Strana.ua. Речь идет о президентском люксе. В каких апартаментах отдыхает Зеленский, неизвестно.

Отъезд главы Незалежной совпал со скандалом, который разразился из-за того, что он фактически признал Крым российским. Как стало известно ранее, Зеленский отменил запрет на въезд в страну для звезды 90-хDr. Alban, который посещал полуостров. В ответ на это депутаты Рады от партии экс-главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что направят запросы в Службу безопасности и лично пану Зе.

"Закрывать глаза на нарушения украинских границ – это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету", - написала депутат Ирина Геращенко в своем Фейсбук. Припомнила она и разрешение на въезд, которое дали звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову.

Ранее украинцы закатили истерику из-за российского "голубого огонька".