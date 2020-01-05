Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский покинул Украину после истории с Крымом

Зеленский сбежал за границу после истории с Крымом
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной разразился скандал из-за странного поведения президента

Украинский лидер уехал к арабам.

Как сообщают СМИ Незалежной, вместе с семьей Владимир Зеленский отправился на отдых в Оман. Бывший комик расположился в роскошном отеле на побережье Оманского залива. Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel находится недалеко от города Маската, столицы государства. Цена за самый дорогой номер в этой пятизвездочной гостинице – около 4 тысяч евро, отмечает Strana.ua. Речь идет о президентском люксе. В каких апартаментах отдыхает Зеленский, неизвестно.

Отъезд главы Незалежной совпал со скандалом, который разразился из-за того, что он фактически признал Крым российским. Как стало известно ранее, Зеленский отменил запрет на въезд в страну для звезды 90-хDr. Alban, который посещал полуостров. В ответ на это депутаты Рады от партии экс-главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявили, что направят запросы в Службу безопасности и лично пану Зе. 

"Закрывать глаза на нарушения украинских границ – это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету", - написала депутат Ирина Геращенко в своем Фейсбук. Припомнила она и разрешение на въезд, которое дали звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову.

Ранее украинцы закатили истерику из-за российского "голубого огонька".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дураковатые хохлы! Если хохлу показывать катошку и твердить, что это сало, хохол не поверит. Но на уровне дурачья в правительстве порохоботов Вальцмана, трердят как мантру, что Крым это Украина! Кто Вас там ждет? Вы спросите крымчан, хотят ли они обратно в бандерландию, а потом трындите! Вы попробовали Донбас силой к себе загнать-результат налицо. Так что скачите лучше в кружевных трусиках на майдане, пусть Ваша душа согреется.
Гость
Ответить
Хасид, он и есть хасид.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей