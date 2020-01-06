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Красиво жить не запретишь: как отдыхает Зеленский

Красиво жить не запретишь: как отдыхает Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
За полгода президентства новый глава Незалежной с шиком прокатился по разным странам

На фоне недавнего скандала с Крымом, который совпал с отъездом Владимира Зеленского за границу, украинские СМИ принялись мстительно вспоминать, как усердно развлекается бывший комик.

Уже в апреле, едва победив на выборах, Зеленский отправился в Турцию вместе с женой и отпрысками. Новоиспеченному лидеру Украины поставили тогда в пример его предшественника Петра Порошенко, который трудился все годы, не покладая рук.

С официальными визитами он съездил в Германию, Францию, Канаду, Бельгию. Однако после завершения встреч на высшем уровне президент находил возможность заняться чем-то более увлекательным. К примеру, в Канаде, где он побывал в июле, после официальной части Зеленский прихватил жену и главу офиса президента Андрея Богдана и сорвался любоваться Ниагарским водопадом. Чуть позже Зеленский почтил присутствием Одессу, где успел понырять в красных трусах и позагорать с Богданом.

Во Франции, куда пан Зе отправился на саммит в "нормандском формате", он также нашел время проникнуться парижской атмосферой. Пресс-секретарь Юлия Мендель тоже не упустила случая получше рассмотреть Эйфелеву башню и похвастаться в Инстаграм своим путешествием.

Новый год Зеленский провел на курорте в Карпатах, а уже спустя несколько дней отправился вместе с семьей в Оман. Как утверждается, запланированы встречи на высшем уровне. Подробности, увы, неизвестны, пишет издание "Буквы".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

IC
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Так это нормально, что после встреч человек осматривает достопримечательности, а не пьёт не просыхая, как это было у Порошенко.
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