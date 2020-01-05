Любовь к известному певцу толкнула украинского лидера на неожиданный поступок

Владимир Зеленский отменил запрет на въезд в Незалежную для звезды 90-хDr. Alban. Украинскую границу для него закрыли из-за выступлений в Крыму, который Киев называет "оккупированным" Россией и настаивает на незаконности посещений полуострова – речь идет о въезде с территории нашей страны.

Несмотря на вопиющее нарушение запрета любовь к исполнителю, видимо, победила – Зеленский вмешался и уладил ситуацию. В итоге исполнитель хитаIt´s My Life спел на украинском новогоднем шоу "Вечерний квартал". Свое восхищение президентом Незалежной певец выразил в Инстаграм.

"Встретил президента Украины Зеленского. Мне был запрещен въезд на Украину из-за моего предыдущего шоу на оспариваемом полуострове Крыме. С вмешательством президента я смог попасть на Украину", – написал он под видео с паном Зеленским.

Выходит, глава Украины фактически признал Крым российским, отказавшись от наложенного ранее запрета.

Ранее Зеленского сняли на отдыхе с красавчиком в маске.