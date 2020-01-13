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В Киеве утратили оптимизм по поводу Донбасса

После распада России: в Киеве назвали срок возвращения Донбасса
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
На Украине осознали, что регион не удастся просто подчинить

Донбасс не вернется под власть Киева в обозримом будущем. В этом убежден украинский блогер Кирилл Сазонов.

"Вернуть Донбасс в ближайшей перспективе я не вижу возможности. Ближайшие лет пять", – отметил Сазонов в эфире ObozTV.

По его мнению, причина неповиновения мятежного региона в том, что он остается под влиянием Москвы. Поэтому согласованная "формула Штайнмайера" по урегулированию конфликта с Донбассом не поможет, ведь она не сработала с Абхазией. Так что оптимизм американского представителя на Украине Уильяма Тейлора о том, что в ближайшие год-два Донбасс снова станет украинским, Сазонов не разделяет.

"У России клыки, как у щуки. Если добыча попалась, она назад уже не вылезет, клыки загнуты вовнутрь. То есть когда зубы сгниют и выпадут, когда Россия начнет распадаться сама, тогда уже можно будет говорить о возвращении территории", – пояснил свою мысль блогер.

Ранее в Киеве сообщили, что планируют провести переговоры по Донбассу с главами Германии и Франции, без участия России.

Николай ВИКТОРОВ

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