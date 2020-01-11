Западные лидеры обсудят ситуацию вокруг востока Украины

Главы Франции, Германии и Украины в ближайшее время планируют провести трехсторонние переговоры для обсуждения урегулирования ситуации в Донбассе, передает пресс-служба украинского президента.

В субботу Зеленский провел двусторонние телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили расследование крушения украинского Boeing в Иране.