Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Раскрыта причина молчания Зеленского после крушения "Боинга"

Раскрыта причина молчания Зеленского после жуткой трагедии
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Глава Незалежной заслужил похвалу американцев

Президент Украины Владимир Зеленский проявил стратегическую выдержку после крушения в Иране пассажирского "Боинга". В результате он смог сохранить хорошие отношения как с Тегераном, так и с Вашингтоном, и остался в выигрыше.

"Зеленский нашел дипломатический баланс и сохранил лицо. Для новичка в политике у него, кажется, есть понимание, как умиротворить противоборствующие силы и защитить интересы Украины", - приводит The Washington Post мнение сотрудника американского Центра Уилсона Нины Янкович.

Издание отмечает, что Зеленский не зря отказался от публичных оценок ситуации с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. После крушения самолета он также не стал никого публично обвинять до полного сбора доказательств. Киев мог спровоцировать усиление международного раскола в данной ситуации, но благодаря сдержанности властей получил выгоду: добился извинений от Тегерана и гарантий выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находящиеся на борту 176 человек. Позже власти Ирана признали, что это его военные по ошибке сбили иностранный пассажирский лайнер, приняв его за военный.

В первые дни после трагедии Киев пытался обвинить Москву в гибели самолета. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Лекарство от рака и рост экономики: что предсказала Ванга России

В 2020 году жизнь россиян улучшится

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей