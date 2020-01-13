Глава Незалежной заслужил похвалу американцев

Президент Украины Владимир Зеленский проявил стратегическую выдержку после крушения в Иране пассажирского "Боинга". В результате он смог сохранить хорошие отношения как с Тегераном, так и с Вашингтоном, и остался в выигрыше.

"Зеленский нашел дипломатический баланс и сохранил лицо. Для новичка в политике у него, кажется, есть понимание, как умиротворить противоборствующие силы и защитить интересы Украины", - приводит The Washington Post мнение сотрудника американского Центра Уилсона Нины Янкович.

Издание отмечает, что Зеленский не зря отказался от публичных оценок ситуации с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. После крушения самолета он также не стал никого публично обвинять до полного сбора доказательств. Киев мог спровоцировать усиление международного раскола в данной ситуации, но благодаря сдержанности властей получил выгоду: добился извинений от Тегерана и гарантий выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе.

Самолет Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находящиеся на борту 176 человек. Позже власти Ирана признали, что это его военные по ошибке сбили иностранный пассажирский лайнер, приняв его за военный.

В первые дни после трагедии Киев пытался обвинить Москву в гибели самолета.