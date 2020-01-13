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Забастовка Украины в ПАСЕ закончилась

продолжениеНа Украине раскрыли секрет перемирия в Донбассе
Незалежная смирилась с восстановлением прав России

Украинская делегация отправится в Страсбург уже в январе 2020 года. Об этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко рассказал в понедельник, 13 января.

"Молния! На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам", – написал он в Facebook.

Делегация Незалежной демонстративно отказалась от участия в заседаниях ПАСЕ в сентябре 2019 г. после того, как большинством голосов было решено восстановить полномочия России в ПАСЕ в полном объеме. 

Николай ВИКТОРОВ

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