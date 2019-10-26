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Киев отказался мириться с возвращением Москвы в ПАСЕ

Киев отказался мириться с возвращением Москвы в ПАСЕ
Фото: www.globallookpress.com
Украинцы никогда не поддержат решение организации

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина готова к диалогу с ПАСЕ, но всегда будет выступать против возвращения России.

По его словам, участие Москвы в заседаниях организации недопустимо.

"Для Украины остаётся неприемлемым возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы... Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей",

цитирует Разумкова "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в Киеве не понимают ситуацию вокруг полномочий украинской делегации.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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