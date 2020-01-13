В конечном итоге все равно кто-то будет обижен

Военный конфликт на востоке Украины можно разрешить лишь мирным путем, однако этот процесс займет долгие годы. Об этом заявила экс-замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что даже в таком случае какая-то сторона останется недовольна конечным результатом.

"Опыт всех конфликтов в Европе и не только говорит: мирный процесс, который касается reconciliations [примирение], – это годы, годы и годы… Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен", – сказала дипломат в интервью изданию "Гордон".

Также она добавила, чтодорога примирению Украины с Донбассом будет очень сложной и деликатной. Она считает, что у нынешней администрации главы государства вообще нет стратегии, что делать с мятежным регионом после возвращения туда киевской власти.

"Начиная с амнистии, как ее проводить, какие виды преступлений подпадут под действие амнистии, а те проекты, что я видела, под названием "про прощення"… Ну это очень далеко от приемлемого для общества, которое все еще переживает боль от утраты родных и близких", – отметила Зеркаль.

Ранее украинский блогер Кирилл Сазонов высказал предположение, что в ближайшие пять лет невозможно будет урегулировать конфликт в Донбассе.