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Посольство Украины в Лондоне упрекнуло британское издание Daily Mail в незнании географии, а конкретно в принадлежности Крыма. Украинскую дипмиссию разочаровало указание полуострова российским под снимком в статье о первом в 2020 году лунном затмении, которое совпало с полнолунием.
Таблоид опубликовал фотографию необычайного небесного явления над селом Клиновка под Симферополем с подписью "Крым, Россия". На это тут же отреагировали в посольстве Незалежной в Соединенном Королевстве.
"Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail (Великобритания) до сих пор нет. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" – написали дипломаты в Facebook.
Английское издание послушно отредактировало подпись на нейтральную и теперь она выглядит так: "Небесное явление изображено над селом Клиновка Симферопольского района Крыма".
В последние годы с разной степенью интенсивности те или иные западные СМИ идентифицируют полуостров как российскую территорию, причем периодически это делают и в Британии.
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