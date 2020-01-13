Киев оскорбила подпись к фотографии о необычайном природном явлении

Посольство Украины в Лондоне упрекнуло британское издание Daily Mail в незнании географии, а конкретно в принадлежности Крыма. Украинскую дипмиссию разочаровало указание полуострова российским под снимком в статье о первом в 2020 году лунном затмении, которое совпало с полнолунием.

Таблоид опубликовал фотографию необычайного небесного явления над селом Клиновка под Симферополем с подписью "Крым, Россия". На это тут же отреагировали в посольстве Незалежной в Соединенном Королевстве.



"Весь мир знает, что Крым – это Украина. К сожалению, Daily Mail (Великобритания) до сих пор нет. Пожалуйста, внесите необходимые исправления, чтобы не вводить читателей в заблуждение!" – написали дипломаты в Facebook.

Английское издание послушно отредактировало подпись на нейтральную и теперь она выглядит так: "Небесное явление изображено над селом Клиновка Симферопольского района Крыма".

В последние годы с разной степенью интенсивности те или иные западные СМИ идентифицируют полуостров как российскую территорию, причем периодически это делают и в Британии.

