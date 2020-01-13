Послабления для школьников начнут действовать с 10 февраля

Киев упростил правила пересечения границы с Крымом для украинских детей в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "представительства" президента Незалежной на российском полуострове.

Новые правила вступят в силу 10 февраля 2020 г., говорится в релизе виртуального ведомства в Facebook.

Украинские подростки теперь смогут пересекать КПП самостоятельно при наличии паспорта с трезубцем (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины, а также если есть данные об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

О том, что Киев намерен упростить правила въезда/выезда из Крыма на Украину и обратно для школьников 14-16 лет в конце декабря прошлого года сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук через свой Telegram-канал.

