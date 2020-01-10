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"Кинжал" ушел в Крыму не сразу

"Кинжал" ушел в Крыму не сразу
Фото: commons.wikimedia.org/kremlin.ru
Ракетный комплекс обладает некоторыми особенностями

Запуск "Кинжала" на учениях в Черном море показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал телеканал "Звезда". На нем хорошо видно, как МиГ-31К сначала сбрасывает ракету, а затем у нее включается двигатель.

Видео сняли из кабины другого самолета. Аналогично работает американская AGM-129 ACM, но поскольку это крылатая ракета, двигатель у нее не такой мощный.

 

Как сообщалось ранее, в ходе совместных маневров Черноморского и Северного флотов, за которыми лично наблюдал Владимир Путин, запускались не только "Кинжалы", но и "Калибры", хорошо знакомые по операции в Сирии.

Ракеты "Кинжал", которые еще называют сухопутной версией "Искандер-М", могут запускать перехватчики модификации МиГ-31К а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Исходя из открытых данных, ракета разгоняется до скорости 10 Махов и способна прорвать любую существующую оборону ПВО.

Александр ИЛЬИН

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