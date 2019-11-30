Самолет вылетел с аэродрома Оленегорск, а условной целью стал полигон Пембой

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике. Испытание прошло на полигоне Пембой в середине ноября, передает ТАСС.

Отмечается, что "скорость ракеты достигла 10 Махов". Пуск ракеты выполнялся по наземной цели, а осуществлялся он с самолета МиГ-31К, который вылетел с аэродрома Оленегорск.

Напомним, впервые "Кинжал" был представлен в марте 2018 года. Тогда информация о разработке Россией подобного оружия вызвала шквал критики на Западе.