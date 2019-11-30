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Россия впервые применила сверхзвуковое оружие в Арктике

Россия впервые применила сверхзвуковое оружие в Арктике
Фото: commons.wikimedia.org
Самолет вылетел с аэродрома Оленегорск, а условной целью стал полигон Пембой

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике. Испытание прошло на полигоне Пембой в середине ноября, передает ТАСС

Отмечается, что "скорость ракеты достигла 10 Махов". Пуск ракеты выполнялся по наземной цели, а осуществлялся он с самолета МиГ-31К, который вылетел с аэродрома Оленегорск. 

Напомним, впервые "Кинжал" был представлен в марте 2018 года. Тогда информация о разработке Россией подобного оружия вызвала шквал критики на Западе. 

Сергей САЗОНОВ

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