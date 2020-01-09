В Киеве забили тревогу

Над Крымским полуостровом заметили самолет-ретранслятор Ту-214СР, разработанный специально для администрации президента Владимира Путина. Согласно данным сайта Flightradar24, самолет с увеличенными баками и защищенными спутниковыми системами связи "нарезал" круги вокруг Симферополя и Севастополя. Вылетел Ту-214СР из московского аэропорта Внуково. Данные с радаров уже всерьез обеспокоили украинские СМИ. На данный момент, судя по сайту, самолета над Крымом нет.

Ранее, как сообщал "Интерфакс", Владимир Путин посмотрел с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" совместные учения Черноморского и Северного флотов, которые проходят в Черном море.

По данным агентства, корабли в рамках маневров выполнили стрельбы "Калибрами", а МиГ-31 – гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Глава государства находится в Севастополе с рабочей поездкой, где в частности, проведет совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и встретится с курсантами Нахимовского военно-морского училища.