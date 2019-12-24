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Эрдоган подставит Россию в Черном море

Эрдоган подставит Россию в Черном море
Фото: pixabay.com
Новый морской путь, на котором настаивает турецкий лидер, затронет интересы Москвы

Турция замахнулась на строительство еще одного канала, который откроет доступ к Черному морю пришлым военным кораблям. При таком раскладе существует угроза для России, ведь пропуск судов будет полностью контролировать Анкара, руководствуясь собственным волеизъявлением и, возможно даже, настроением. 

Канал глубиной 25 м и шириной 150 будет проходить неподалеку от Босфора и обойдется солнечной республике в $10 млрд., подсчитал "ВЗГЛЯД". Между тем задуманный Реджепом Эрдоганом еще в 2011 году путь из Мраморного в Черное море не только затронет интересы России.

Идея турецкого лидера повлияет на режим судоходства в Черноморских проливах, который регламентируется Конвенцией Монтре. В международном документе о новом канале, само собой, не сказано ни слова. Анкара, в свою очередь, может попросту упразднить конвенцию как устаревшую и пропускать через морской проход корабли по своему усмотрению. 

Ксения АНДРЕЕВА

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Туркам доверять нельзя
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