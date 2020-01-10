Швейцарцы защитили фирмы днепропетровского олигарха Коломойского

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить 80 млн швейцарских франков ($82,1 млн) в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям, имевшим активы в Крыма до воссоединения его в 2014 году с РФ. Об этом сообщает в пятницу, 10 января, агентство Swiss Info.



В двух решениях, обнародованных в четверг, суд отклонил апелляции России на вердикты, вынесенные в апреле 2019 г. в Женевском суде.

Москва заявляла, что данный судебный орган не имеет права выносить решения по этому делу, поскольку это равносильно вынесению фактического решения о статусе Крыма, пишет издание.



Также РФ утверждала, что аргумент, выдвинутый фирмами Незалежной о необходимости защиты своих инвестиций по российско-украинским соглашением от 1998 года, в данном случае не может быть применен.

Однако, по мнению Верховного суда, компетенция Женевских судей не ставится под сомнение. Это было подтверждено предыдущим слушанием в октябре 2018-го, которое также отклонило российский довод о соглашении 1998 года.

Штрафы касаются десятка предприятий, в том числе сети автосервисов, принадлежавших днепропетровскому олигарху с тремя гражданствами Игорю Коломойскому.

