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Западня: в Керченском проливе случилось ЧП с судном

Западня: в Керченском проливе случилось ЧП с судном
Фото: most.life
Инцидент в Черном море назвали проделкой украинских провокаторов

Неподалеку от Крымского моста произошел морской инцидент, обративший на себя внимание жителей Керчи. Перед ними развернулась картина: сухогруз на буксире. 

Переночевав в порту Камыш-Бурун, первый направился к транспортному переходу. Однако дойти до него судну так и не удалось. Помешало дальнейшему путешествию ЧП: корабль сел на мель, - пишет портал KERCH.COM.RU. 

Россияне насторожились: мол, это проделки украинских провокаторов, "только им мешает мост". Такое предположение сделал пользователь соцсети "ВКонтакте". 

"Украинский (сухогруз – прим. ред.) не мог ночевать в порту Камыш-Бурун", – парировал другой.  

Чрез некоторое время обездвиженный сухогруз был вызволен благодаря буксиру. Операция по освобождению судна заняла не больше часа. 

Ксения АНДРЕЕВА

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