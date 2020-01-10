Инцидент в Черном море назвали проделкой украинских провокаторов

Неподалеку от Крымского моста произошел морской инцидент, обративший на себя внимание жителей Керчи. Перед ними развернулась картина: сухогруз на буксире.

Переночевав в порту Камыш-Бурун, первый направился к транспортному переходу. Однако дойти до него судну так и не удалось. Помешало дальнейшему путешествию ЧП: корабль сел на мель, - пишет портал KERCH.COM.RU.

Россияне насторожились: мол, это проделки украинских провокаторов, "только им мешает мост". Такое предположение сделал пользователь соцсети "ВКонтакте".

"Украинский (сухогруз – прим. ред.) не мог ночевать в порту Камыш-Бурун", – парировал другой.



Чрез некоторое время обездвиженный сухогруз был вызволен благодаря буксиру. Операция по освобождению судна заняла не больше часа.