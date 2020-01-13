Переправа через Керченский пролив открыла новые возможности для международного сотрудничества

Железная дорога по Крымскому мосту позволяет думать о более плотном сотрудничестве полуострова с разными странами. Об этом заявил глава правительства полуострова Юрий Гоцанюк.

"В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран", – рассказал он РИА "Новости".

В первую очередь, поезда могут начать курсировать в Крым из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана. Кроме того, власти полуострова рассчитывают расширить сеть маршрутов по России, добавив к поездам из Москвы и Санкт-Петербурга отправления из Кисловодска, Мурманска и Екатеринбурга.

Движение поездов по Крымскому мосту было запущено в декабре 2019 года.

Позже выяснилось, что поезда на полуостров оказались маловостребованными.