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Украинцы готовили теракт на Крымском мосту для Путина

Украинцы готовили теракт на Крымском мосту для Путина
Фото:most.life
Чудовищная диверсия планировалась за неделю до поездки российского президента по транспортному переходу

Незалежная от слов перешла к действию. После многочисленных угроз взорвать Крымский мост Служба безопасности Украины (СБУ) решила устроить теракт на транспортном переходе. 

К счастью, ЧП предотвратили. Чудовищная диверсия, по словам российского политика Константина Затулина, была запланирована за неделю до проезда по мосту главы РФ Владимира Путина из Керчи в Тамань. 

"Пытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту, за неделю до того, как он там проехал", – заявил Затулин в эфире телеканала "Россия 24".   

О других подробностях он умолчал, отметив, что впервые озвучивает сообщение о готовящемся теракте. Всего же в прошлом году за подобные намерения в Крыму осуждены 79 человек, которые "находятся на связи" с украинскими спецслужбами.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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"Пытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту, за неделю до того, как он там проехал", – заявил Затулин в эфире телеканала "Россия 24
"Пытка или попытка", две большие разницы. Какой он политик (Затулин) если не может разобраться в двух словах
Гость Олег
Ответить
"Пытка или попытка", две большие разницы. Какой он политик (Затулин) если не может разобраться в двух словах
Гость
Ответить
<цензура> не новостной сайт, а помойное ведро из домыслов, мифов и предрассудков, росскажите лучше про Нибиру и конец света....
Гость
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Этих бандеровцев нельзя подпускать к мосту на пушешный выстрел и вообще закрыть въезд для хохлов в Крым!
Гость
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Развесить тварей на фонарных столбах вдоль моста, пущай болтаются и радуют взгляд майданутых патрийотов
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