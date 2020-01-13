Чудовищная диверсия планировалась за неделю до поездки российского президента по транспортному переходу

Незалежная от слов перешла к действию. После многочисленных угроз взорвать Крымский мост Служба безопасности Украины (СБУ) решила устроить теракт на транспортном переходе.

К счастью, ЧП предотвратили. Чудовищная диверсия, по словам российского политика Константина Затулина, была запланирована за неделю до проезда по мосту главы РФ Владимира Путина из Керчи в Тамань.

"Пытка помешать проезду президента Российской Федерации, устроив теракт на Крымском мосту, за неделю до того, как он там проехал", – заявил Затулин в эфире телеканала "Россия 24".

О других подробностях он умолчал, отметив, что впервые озвучивает сообщение о готовящемся теракте. Всего же в прошлом году за подобные намерения в Крыму осуждены 79 человек, которые "находятся на связи" с украинскими спецслужбами.