Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста

Прямое объявление войны: в России сделали заявление о подрыве Крымского моста
Фото: most.life
Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Появившаяся накануне информация о теракте, который украинцы готовили перед приездом президента РФ Владимира Путина, поставила всех на уши. Напомним, ранее в эфире телеканала "Россия 24" прозвучало заявление о подрыве Крымского моста, который служба безопасности Украины якобы планировала осуществить накануне запуска поездов. Как выяснилось чуть позже, пугающие вести оказались уткой. В России оценили возможность украинцев, которых, как известно, контролируют американские спецслужбы, взорвать Крымский мост, а также последствия для Киева и Вашингтона.

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Валерия Малеваного, США не пошли бы на такой шаг, ибо американцам совершенно не нужно, чтобы поддерживаемый ими украинский лидер Владимир Зеленский стал террористом в глазах мирового сообщества. Кроме того, атака на Крымский мост была бы прямым объявлением войны России. Самостоятельно же, без одобрения американских кураторов, украинцы не смогли бы ее осуществить.

Эксперт также напомнил об обороне транспортного перехода, которая делает его практически неуязвимым.

"Надо знать, что представляет собой оборона Крымского моста: это три специальных зоны, где стоят зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", новейшие "Бастионы", радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы – он просто опутан со всех сторон средствами защиты. Мало того, существует специальный отряд пловцов, которые охраняют этот мост от диверсантов",

– заявил генерал в беседе с РИА ФАН.

Ранее провокаторы соорудили видеоролик, где озвучиваются самые устрашающие предсказания экспертов о скором крахе Крымского моста. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Размышляющий гость
Ответить
Что и требовалось доказать.
Утро - желтая помойка.
Гость
Ответить
Не думаю, что утка. СБУ и Турчинов могут работать самостоятельно. МН17 тогда отдавали США команду, а мы что в носу ковыряем? США давно воюет с нами опосредственно!
М
Ответить
почему кишка тонка?
загрузить контейнер (2-3-4 контейнера) взрывчатки в мариуполе под видом стройматериалов или чего другого и проходя под мостом дистанционно взорвать,не уверен что весь груз обходят с собаками и вскрывают
так что ссылка на эксперта или не полная или выборочная
повредить можно,вот только последствия могут быть для подрывников печальные но это уже другая история
Гость
Ответить
Кишка тонка у укрофашиков мост взорвать. только мысль о подрыве моста должна караться смертной казнью.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей