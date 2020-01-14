Озвучены последствия атаки на транспортный переход через Керченский пролив

Появившаяся накануне информация о теракте, который украинцы готовили перед приездом президента РФ Владимира Путина, поставила всех на уши. Напомним, ранее в эфире телеканала "Россия 24" прозвучало заявление о подрыве Крымского моста, который служба безопасности Украины якобы планировала осуществить накануне запуска поездов. Как выяснилось чуть позже, пугающие вести оказались уткой. В России оценили возможность украинцев, которых, как известно, контролируют американские спецслужбы, взорвать Крымский мост, а также последствия для Киева и Вашингтона.

По мнению генерал-майора ФСБ в отставке Валерия Малеваного, США не пошли бы на такой шаг, ибо американцам совершенно не нужно, чтобы поддерживаемый ими украинский лидер Владимир Зеленский стал террористом в глазах мирового сообщества. Кроме того, атака на Крымский мост была бы прямым объявлением войны России. Самостоятельно же, без одобрения американских кураторов, украинцы не смогли бы ее осуществить.

Эксперт также напомнил об обороне транспортного перехода, которая делает его практически неуязвимым.

"Надо знать, что представляет собой оборона Крымского моста: это три специальных зоны, где стоят зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", новейшие "Бастионы", радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы – он просто опутан со всех сторон средствами защиты. Мало того, существует специальный отряд пловцов, которые охраняют этот мост от диверсантов",

– заявил генерал в беседе с РИА ФАН.

Ранее провокаторы соорудили видеоролик, где озвучиваются самые устрашающие предсказания экспертов о скором крахе Крымского моста.