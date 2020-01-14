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Проблема решена: Крым сделали ничейным

Проблема решена: Крым сделали ничейным
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Западу надоело вмешиваться в территориальный спор между Россией и Украиной

Жалобы украинских дипломатов на упоминание Крыма в качестве российской территории возымели неожиданное действие. Британская газета Daily Mail предпочла решить проблему кардинально: она вовсе убрала упоминание о юрисдикции полуострова. Фактически, Крыму подарили суверенитет.

Возмущение диппредставительства Украины в Лондоне вызвала статья Daily Mail о лунном затмении 10 января. Издание опубликовало подборку фотографий, где Луна смотрится особенно красочно. В подписях к снимкам указывалась страна и конкретное место, где они были сделаны. В том числе значилось "Симферополь, Крым, Россия".

После требования Киева "не вводить  читателей в заблуждение" британское издание написало просто "Крым".

Ранее недовольство украинских дипломатов вызвало американское издание The New York Times.

Николай ВИКТОРОВ

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Гостьнеколай
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