Западу надоело вмешиваться в территориальный спор между Россией и Украиной

Жалобы украинских дипломатов на упоминание Крыма в качестве российской территории возымели неожиданное действие. Британская газета Daily Mail предпочла решить проблему кардинально: она вовсе убрала упоминание о юрисдикции полуострова. Фактически, Крыму подарили суверенитет.

Возмущение диппредставительства Украины в Лондоне вызвала статья Daily Mail о лунном затмении 10 января. Издание опубликовало подборку фотографий, где Луна смотрится особенно красочно. В подписях к снимкам указывалась страна и конкретное место, где они были сделаны. В том числе значилось "Симферополь, Крым, Россия".

После требования Киева "не вводить читателей в заблуждение" британское издание написало просто "Крым".

Ранее недовольство украинских дипломатов вызвало американское издание The New York Times.