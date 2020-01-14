Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Деградация": ЧП около Крымского моста шокировало россиян

"Деградация": ЧП около Крымского моста шокировало россиян
Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Чудовищный случай произошел на железной дороге

Инцидент в поезде, который следовал по маршруту Симферополь-Москва, ошарашил россиян. В одном из вагонов пьяная мать без трусов вышвырнула 10-месячного ребенка, как котенка, на лестницу между этажами.

Малыш взбесил 36-летнюю горе-мамашу из Воронежа своим плачем, возможно, мешая тем самым расслабляться с любовником. Когда нервы сдали, она решилась на крайние меры, пишет "Комсомольская правда". 

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как полуголая женщина тащит за собой ребенка, вторая девочка 7-ми лет и мужчина идут следом. По всей вероятности, они хотели помешать разгоряченной родительнице, но не успели. Скатившуюся с лестницы малышку подобрала старшая сестра, уточняет телеканал "360".  

Россиян, мягко говоря, шокировало увиденное. Произошедшее в вагоне они назвали упадком общества. 

"Стремительная деградация в стране, алкоголизм и потеря мозгов! Главное что эта алкашка мaт. кaпитал получила!", "Пить надо меньше",

написали возмущенные читатели "Рамблера" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

А вот украинцы вдоволь поглумились. Приведенный ниже комментарий – один из самых "деликатных". 

"Освящая корабли о борт швыряют бутылку шампанского. Вот и Крымский мост освятили достойным его способом – швырнули ребенка в унитаз", – вставил свои пять копеек житель соседнего государства. 

Между тем, пока поезд следовал к станице Крымская в Краснодарском крае, о чудовищном ЧП узнала полиция. Стражи правопорядка сняли всю семью с поезда. 

Потерпевшая девочка сейчас находится в ЦРБ, старшая дочка жительницы Воронежа – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Женщине грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей