Чудовищный случай произошел на железной дороге

Инцидент в поезде, который следовал по маршруту Симферополь-Москва, ошарашил россиян. В одном из вагонов пьяная мать без трусов вышвырнула 10-месячного ребенка, как котенка, на лестницу между этажами.

Малыш взбесил 36-летнюю горе-мамашу из Воронежа своим плачем, возможно, мешая тем самым расслабляться с любовником. Когда нервы сдали, она решилась на крайние меры, пишет "Комсомольская правда".

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как полуголая женщина тащит за собой ребенка, вторая девочка 7-ми лет и мужчина идут следом. По всей вероятности, они хотели помешать разгоряченной родительнице, но не успели. Скатившуюся с лестницы малышку подобрала старшая сестра, уточняет телеканал "360".

Россиян, мягко говоря, шокировало увиденное. Произошедшее в вагоне они назвали упадком общества.

"Стремительная деградация в стране, алкоголизм и потеря мозгов! Главное что эта алкашка мaт. кaпитал получила!", "Пить надо меньше",

– написали возмущенные читатели "Рамблера" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

А вот украинцы вдоволь поглумились. Приведенный ниже комментарий – один из самых "деликатных".

"Освящая корабли о борт швыряют бутылку шампанского. Вот и Крымский мост освятили достойным его способом – швырнули ребенка в унитаз", – вставил свои пять копеек житель соседнего государства.

Между тем, пока поезд следовал к станице Крымская в Краснодарском крае, о чудовищном ЧП узнала полиция. Стражи правопорядка сняли всю семью с поезда.

Потерпевшая девочка сейчас находится в ЦРБ, старшая дочка жительницы Воронежа – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Женщине грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, передает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.