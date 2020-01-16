Россияне теряют интерес к путешествиям по Крымскому мосту

Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь вернутся к графику ежедневных отправлений в начале курортного сезона. Об этом заявила компания-перевозчик по Крымскому мосту "Гранд сервис экспресс".

Сейчас число рейсов пришлось сократить вдвое из-за падения спроса на поездки в Крым. В компании объясняют это зимним сезоном, передает ТАСС.

В целом за новогодние праздники на поезде по Крымскому мосту проехались более 11 тысяч пассажиров, пишет "РИАМО". Большинство из них просто удовлетворили любопытство – побывали на полуострове и посмотрели на сам мост.

"Как только был дан старт продажи билетов на поезд через Крымский мост. Я сразу же позвонил родственникам и друзьям и предложил поехать на Новый год на дачу в Крым. Конечно, это был восторг!" – поделился 20-летний психолог Дмитрий.

35-летняя Наира прокатилась в поезде с мужем и сыном. Ее приятно удивили чистые туалеты и подарки, которые раздавали всем детям.

Чистоту в вагонах, действительно, отмечают все пассажиры. Но были и неприятные сюрпризы. "Цены в вагоне-ресторане меня немного удивили – выше, чем в хорошем московском ресторане. Например, бутылка недорогого крымского вина – от 1500 рублей", – рассказал телевизионщик Сергей.

А студентке МГУ Екатерине, которой путешествие в Крым подарил папа, оказалось жаль времени, потраченного на дорогу. "Могу сказать, что мое любопытство удовлетворено, поездка мне очень понравилась. Но самолет на поезд я все равно не променяю – это и дешевле, и быстрее", - отметила девушка.

Поезда из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь по переправе через Керченский пролив начали курсировать в конце декабря 2019 года. В обозримом будущем власти полуострова планируют расширить географию маршрутов.