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Первый поезд "Таврия" прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту. В пути пассажиры 17-ти вагонов, которые символизировали количество городов на полуострове, пробыли более 43 часов.
Однако долгая дорога никого не остановила. Билеты на поезд разлетелись мгновенно. По три в минуту раскупались в первые сутки, уточняет "МИР24".
На поезде в Крым отправились те, кому противопоказано или не комфортно летать. Многие решили проделать такой путь из любопытства.
"Хотелось съездить посмотреть Крымский мост. Потому что о нем много говорят, и видишь его грандиозность. Такие масштабы", – признался один из пассажиров.
Известно, что, проезжая по Крымскому мосту, машинист специально замедлил путь, чтобы люди в вагонах смогли рассмотреть гигантское сооружение.
Еще один поезд в Крыму ждут из Москвы. Он пробудет в пути 33 часа. Билет в вагоне купе стоит от 3 тыс. руб.
Напомним, железнодорожная часть Крымского моста открыта 23 декабря. В торжественной церемонии участвовал лично президент.
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