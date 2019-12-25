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Билеты на поезда в Крым разошлись по три штуки в минуту

Билеты на поезда в Крым разошлись по три штуки в минуту
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Россиянам не терпелось посмотреть на самый длинный в Европе мост

Первый поезд "Таврия" прибыл в Севастополь из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту. В пути пассажиры 17-ти вагонов, которые символизировали количество городов на полуострове, пробыли более 43 часов. 

Однако долгая дорога никого не остановила. Билеты на поезд разлетелись мгновенно. По три в минуту раскупались в первые сутки, уточняет "МИР24".  

На поезде в Крым отправились те, кому противопоказано или не комфортно летать. Многие решили проделать такой путь из любопытства. 

"Хотелось съездить посмотреть Крымский мост. Потому что о нем много говорят, и видишь его грандиозность. Такие масштабы", – признался один из пассажиров. 

Известно, что, проезжая по Крымскому мосту, машинист специально замедлил путь, чтобы люди в вагонах смогли рассмотреть гигантское сооружение. 

Еще один поезд в Крыму ждут из Москвы. Он пробудет в пути 33 часа. Билет в вагоне купе стоит от 3 тыс. руб.

Напомним, железнодорожная часть Крымского моста открыта 23 декабря. В торжественной церемонии участвовал лично президент. 

Ксения АНДРЕЕВА

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