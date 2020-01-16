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В Крым позовут дворников из Европы

В Крым позовут дворников из Европы
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти Ялты берут пример с Вены

Профессия дворника незаслуженно обделена вниманием. Так решило руководство Ялты. Чтобы восстановить справедливость, администрация южнобережного крымского города задумала провести в декабре 2020 г. грандиозное мероприятие – международный бал, на который пригласят дворников из разных стран.

"В рамках народной дипломатии мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы – Австрии, Германии, Турции, Греции", – приводит ТАСС слова главы ялтинской администрации Ивана Имгрунта.

Чиновник напомнил, что подобные мероприятия в мире весьма популярны, например, в австрийской Вене проводят Бал охотников. Он подчеркнул, что организовано все будет по высшему разряду – с симфоническим оркестром, угощением и особыми нарядами: для мужчин предусмотрена парадная форма дворника, а женщины будут в традиционных бальных платьях.

Ранее с набережной Ялты исчез портрет президента России Владимира Путина.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Опять портрет восстановили!!!! КРЫМ НАШ навсегда!
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